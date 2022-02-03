Комісія "Нафтогазу" перевірить дії облгазу в Кропивницькому, де стався вибух у будинку

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко відвідав Кропивницький, де стався вибух у багатоквартирному житловому будинку.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Тимошенко зазначив, що сьогодні після 15:00 очікуються попередні висновки щодо того, які відновлювальні роботи можуть бути виконані.

"Попередньо є розуміння, що люди повернуться в найближчі терміни до своїх квартир. Я поставив окреме завдання очільнику області, щоб якнайшвидше сьогодні чи завтра вранці почали відновлювати вікна в людей у квартирах, тому що це дійсно важливо, щоб люди повернулися до своїх домівок. Всі роботи, які потрібні, зі стінами й так далі, якісь капітальні роботи також будуть швидко зроблені", – сказав він.

Тимошенко нагадав, що поліція порушила кримінальне провадження щодо обставин вибуху.

"З Києва також сюди приїхала окрема комісія «Нафтогазу», яка буде розбиратися й дивитися, що місцевий облгаз робив тут, які роботи були", – розповів він.

До міста також прибули фахівці з дитячих опіків з Дніпра, яких рекомендував міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Вони консультують місцевих лікарів. У місцевій лікарні повідомили, що постраждала 8-річна дівчинка перебуває в стані середньої тяжкості, який межує з тяжким. Вона отримала опіки 30% тіла, в тому числі ніг та обличчя. Інша постраждала дитина – 13-річна дівчинка – перебуває в обласній лікарні.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що роботи з ліквідації наслідків вибуху тривають. Наразі будинок відключено від газо- та електропостачання та частково – від теплопостачання.

На місці події працює пересувний пункт управління та пункт обігріву з польовою кухнею. Також з людьми працюють психологи. Наразі мобільний пункт обігріву ДСНС відвідали понад 100 осіб.

Зазначається, що о 15:00 відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС, під час якого будуть заслухані висновки експертів та прийнято рішення щодо подальших дій з ліквідації наслідків вибуху.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, 2 лютого в 9-поверхівці в Кропивницькому сталася пожежа, за попередніми висновками - внаслідок вибуху газоповітряної суміші. Один чоловік загинув, постраждали троє – один дорослий та дівчата восьми й 13 років.

За даними ДСНС, вибух вибив вікна в 73 квартирах, п’ять квартир були пошкоджені. Врятовано - 10 осіб та евакуйовано 57.