Служба безпеки України викрила мережу ворожих інтернет-агентів, які закликали до захоплення влади в Україні і роботу яких координували з РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Для проведення інформаційних диверсій зловмисники розгорнули свої “осередки” від Донеччини до Закарпаття та використовували десятки фейкових акаунтів.

Деструктивний контент репостили з російських пропагандистських сайтів і поширювали через соцмережі, у тому числі заборонені в Україні.

Підривну діяльність ворожої агентури координували представники спецслужб РФ. Через розповсюдження провокаційних закликів вони намагались розхитувати внутрішньо-політичну обстановку в різних регіонах нашої країни.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та засоби зв’язку із доказами злочинних дій.

Зокрема у Маріуполі кіберфахівці СБУ викрили місцевого жителя, який через заборонені соцмережі агітував за порушення територіальної цілісності України. Також зловмисник закликав до агресивної війни проти нашої країни та популяризував угруповання бойовиків ОРДЛО.

Крім того, він підшукував своїх “прихильників” для їх вербування та залучення до протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) і ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Кропивницькому викрито представника місцевої громадської організації, який через інтернет закликав до захоплення влади в Україні.

Також він намагався проводити підривну діяльність серед мешканців обласного центру для дестабілізації внутрішньої обстановки в регіоні.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

На Закарпатті нейтралізовано групу ворожих інтернет-агентів. Її організували двоє місцевих жителів. За завданням своїх “кураторів” вони поширювали агітацію щодо зміни меж території нашої держави.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до злочинних дій.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

За викрити фактами правопорушень тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Нагадаємо, торік у вересні Служба безпеки України заявила про затримання проросійського пропагандиста, який влітку 2020 року отримав підозру за сепаратизм, але весь цей час переховувався від слідства.