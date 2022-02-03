На місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено охорону, – Резніков

На місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено особливий режим охорони.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у четвер на брифінгу, пише interfax.com.ua.

За його словами, це, зокрема, є умовою співпраці України зі США та Великобританією.

“Справді, особливий режим охорони на місцях зберігання військового озброєння і техніки партнерів посилено, тому що це, зокрема, умови нашої співпраці зі Сполученими Штатами, Великою Британією”, – сказав він.

Резніков зауважив, що умовою для “отримання засобів ураження та захисту високочутливих технологій, таких як Javelin або NLAW” є зберігання їх в особливих місцях, під контролем.

“…І наші партнери мають право іноді перевірити, чи справді ми виконуємо ці умови”, – пояснив Резніков.

Міністр також анонсував отримання Україною деяких “цікавих речей”, про які буде повідомлено пізніше і яких Україна не отримувала раніше.

“Ми точно їх зберігатимемо в належних умовах, до рук ворога вони не потраплять. Але ми їх продемонструємо найближчим часом на навчаннях на полігоні”, – пояснив він.

Нагадаємо, Польща надасть Україні переносні зенітно-ракетні комплекси, також йдеться про постачання боєприпасів.

За надання оборонної зброї Україні виступили у парламенті Нідерландів. Наразі Міноборони проводить інвентаризацію того, що можна постачати.

США відправили до України шість літаків з оборонною допомогою, зокрема й летальним озброєнням. 1 лютого до України прибув шостий борт американців, поставлено 84 тонни боєприпасів.

Раніше стало відомо, що Латвія, Литва та Естонія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger та протитанкові ракети Javelin у відповідь на агресивні дії Росії.

Британія уже відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових.

На тлі загрози нового російського вторгнення Чехія також планує надати Україні боєприпаси калібру 152 мм для важкої артилерії. Також розглядається можливість постачання обороонної зрої Данією.