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Резніков підтвердив, що в Україні зведуть завод для виготовлення турецьких "Байрактарів"

Приладу будуть обладнані українськими двигунами, виготовленими на "Мотор Січ". 

Резніков підтвердив, що в Україні зведуть завод для виготовлення турецьких "Байрактарів"
Олексій Резніков
Фото: надано пресслужбою МОУ

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив план побудови заводу для виробництва турецьких військових безпілотників "Байрактар" із українськими двигунами. 

На брифінгу 3 лютого Резніков зазначив, що буде створено спільний українсько-турецький навчальний центр.

"Одним із прикладів наповнення угоди (між Україною і Туреччиною, яку підпишуть сьогодні – ред.) буде будівництво заводу з виробництва "Байрактар"... Буде створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління тими безпілотними дронами, "Байрактарами" різних категорій", – повідомив він.

Прилади будуть використовувати двигуни "Мотор Січ". БПЛА застосуватимуть і в ЗСУ, і в збройних силах Туреччини.

Нагадаємо, в листопаді минулого року надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar)

Безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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