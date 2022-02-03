Резніков підтвердив, що в Україні зведуть завод для виготовлення турецьких "Байрактарів"

Приладу будуть обладнані українськими двигунами, виготовленими на "Мотор Січ".

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив план побудови заводу для виробництва турецьких військових безпілотників "Байрактар" із українськими двигунами.

На брифінгу 3 лютого Резніков зазначив, що буде створено спільний українсько-турецький навчальний центр.

"Одним із прикладів наповнення угоди (між Україною і Туреччиною, яку підпишуть сьогодні – ред.) буде будівництво заводу з виробництва "Байрактар"... Буде створено центр навчальний, який буде готувати наших льотчиків щодо управління тими безпілотними дронами, "Байрактарами" різних категорій", – повідомив він.

Прилади будуть використовувати двигуни "Мотор Січ". БПЛА застосуватимуть і в ЗСУ, і в збройних силах Туреччини.

Нагадаємо, в листопаді минулого року надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що в Україні планують побудувати завод і налагодити повномасштабне виробництво безпілотних літальних апаратів "Байрактар" (Bayraktar).

Безпілотник Bayraktar TB2 – це ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА з великою тривалістю польоту – понад 12 годин. Bayraktar TB2 може виконувати розвідувальні дії та вражати цілі високоточними ракетами й бомбами, бо здатний підіймати в повітря вантаж до 55 кг.