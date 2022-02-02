Уряд схвалив проєкт угоди про ЗВТ з Туреччиною

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною, підписання якої президент Володимир Зеленський анонсував цього тижня.

Про це повідомила преслужба прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Ми інтенсифікували перемовини з нашими турецькими партнерами, аби угода відповідала інтересам українського бізнесу, створювала можливості для нашого експорту та потенціал для модернізації українських підприємств", - написав прем'єр у своєму Telegram-каналі.

Крім того, за словами Шмигаля, уряд затвердив ще три угоди з Туреччиною: про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі, у сфері молодіжної політики та про посилення співробітництва правоохоронних органів.

Нагадаємо, завтра, 3 лютого президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідає Київ для перемовин із Зеленським.

Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році, але досі її не підписали. У вересні минулого року Зеленський і президент Туреччини Реджеп Ердоган домовились активізувати створення ЗВТ.