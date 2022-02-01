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Верещук: "Новий тристоронній альянс буде дуже ефективним для України"

Міністерка зазначила, що такі невеликі формати перемовин більш ефекивні, ніж широкі.

Верещук: "Новий тристоронній альянс буде дуже ефективним для України"
Ирина Верещук
Фото: Макс Левин

Керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук впевнена, що альянс України з Великою Британією та Польщею буде ефективним для протистояння російської загрози.

Про це вона заявила журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Я великий оптиміст у цьому, бо розумію, наскільки сьогодні важливі такі формати. І пан Джонсон, і пан Моравецький (ми сьогодні з ними будемо зустрічатися) роблять те, що мають робити лідери вільного світу, – об'єднуються і допомагають Україні протистояти загрозі Російської Федерації, розуміючи, що це – спільний виклик та спільна відповідальність", –наголосила Верщук.

Вона також зазначила, що такі невеликі формати більш ефекивні, аніж широкі формати перемовин.

"Я не кажу, що це НАТО на трьох, але я кажу, що цей союз може дати гарний ефект і у військовому, і в політичному сенсі", –додала міністерка.

Заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко також зазначив, що сворення альянсу Украини з Британією та Польщею "є логічним кроком".

"Ми зараз формуємо невеличкі такі альянси, наприклад "Люблінський трикутник", асоційоване тріо, Квадрига і т.д..", –зазначив він.

Мережко також припустив, якою може бути назва об'єднання України, Польщі та Британії.

Нагадаємо, сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, президент Зеленський заявив, що Україна, Польща та Великобританія створюють новий формат співпраці.  Деталей формату він поки не озвучив.

Сьогодні в Україну прибули з візитами премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон та премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Доклано про плани на візит читайте в інтервʼю LB.ua з Моравецьким "«Якщо історії є що сказати, то вона говорить так: Володимира Путіна потрібно зупинити, поки не пізно».

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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