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Нардеп групи "За майбутнє" Ігор Гузь влаштував сутичку з охороною Ради

Депутат намагався пронести до зали Верховної Ради України великий пакет.

Нардеп групи "За майбутнє" Ігор Гузь влаштував сутичку з охороною Ради
Фото: скріншот

Народний депутат групи "За майбутнє" Ігор Гузь влаштував сутичку з охороною Верховної Ради. 

Інцидент стався до початку ранкового засідання, на якому очікують президента України Володимира Зеленського з нагоди відкриття нової (7) сесії ВРУ дев’ятого скликання. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Депутат намагався пронести до зали Верховної Ради України великий пакет. За його словами, з прапорами країн НАТО. Але охорона парламенту цьому перешкоджала, оскільки це заборонено Регламентом ВР. 

Проте Гузь влаштував штовханину з охороною та проніс прапори до сесійної зали.

Нагадаємо, сьогодні парламент має урочисте засідання з нагоди відкриття сьомої сесії. Перед депутатами матиме виступ президент Володимир Зеленський.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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