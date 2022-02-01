Народний депутат групи "За майбутнє" Ігор Гузь влаштував сутичку з охороною Верховної Ради.

Інцидент стався до початку ранкового засідання, на якому очікують президента України Володимира Зеленського з нагоди відкриття нової (7) сесії ВРУ дев’ятого скликання. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Депутат намагався пронести до зали Верховної Ради України великий пакет. За його словами, з прапорами країн НАТО. Але охорона парламенту цьому перешкоджала, оскільки це заборонено Регламентом ВР.

Проте Гузь влаштував штовханину з охороною та проніс прапори до сесійної зали.

Нагадаємо, сьогодні парламент має урочисте засідання з нагоди відкриття сьомої сесії. Перед депутатами матиме виступ президент Володимир Зеленський.