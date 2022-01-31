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Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепу Кузьміних

"Я підписала підозру. Далі своє слово скаже суд".

Венедіктова повідомила, що підписала підозру нардепу Кузьміних
Фото: facebook/Офіс Генерального прокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату Сергію Кузьміних, якого Національне антикорупційне бюро викрило в отриманні хабара.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці в фейсбуці.

"Минулої п'ятниці детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали народного депутата України IX скликання… Я підписала підозру. Далі своє слово скаже суд", – написала вона.

Генпрокурор не зазначила імені депутата, але виходячи з обставин, йдеться про Кузьміних.

"Депутат підозрюється у скоєнні злочину з використанням своїх посадових повноважень та впливу. Йдеться про правопорушення у сфері медицини", –  азначила генпрокурор.

Нагадаємо, 28 січня НАБУ викрило народного депутата під час отримання хабара у 558 тис. грн. За інформацією слідства, депутат отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація про викриття народного депутата Сергія Кузьміних у хабарництві стала для нього і колег шоком.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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