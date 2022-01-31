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Якщо Путін зважиться на вторгнення, то не зупиниться на Україні, – Маркарова

В інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

Якщо Путін зважиться на вторгнення, то не зупиниться на Україні, – Маркарова
Фото: Макс Требухов

Якщо Росія зважитися на вторгнення, вона не зупиниться тільки на Україні, бо справжня мета Путіна – атакувати європейську демократію.

Про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю СВС News.

За її словами, справжня причина можливого нападу Росії на Україну не бажання Путіна захопити Україну, а атакувати європейську демократію.

"Причина, по якій Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або тільки Україну. Причина, по якій він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію та у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Так що це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу», – цитує Маркарову агентство "Укрінформ".

Посол також наголосила, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії або Російської Федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі буде нападати Росія, то звичайно на Україні вони не зупиняться", – сказала Маркарова, підкресливши при цьому, що в інтересах всього цивілізованого світу зараз допомогти Україні.

Як повідомляли, лідери правих та консервативних партій ЄС, зокрема Орбан та Ле Пен, засудили агресивну політику Росії

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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