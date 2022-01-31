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Прем’єр Британії скасував візит до Японії через зростання напруги на кордоні України, – ЗМІ

Найближчими днями прем’єр Британії має відвідати Київ, а також проведе переговори з Путіним.

Прем’єр Британії скасував візит до Японії через зростання напруги на кордоні України, – ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон скасував робочий візит до Японії, який планувався на середину лютого. Рішення ухвалено на тлі зростання напруги на кордоні України. 

Про це у понеділок, 31 січня, повідомило агентство Kyodo із посиланням на джерела в уряді Японії.

Токіо та Лондон готували візит Джонсона у середині лютого для переговорів із прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, але джерела повідомили, що британський уряд скасував цей план.

Агентство зазначає, що підготовку візиту скасовано через зростаючу напруженість довкола України та скандал довкола вечірок, що порушували коронавірусні правила.

Водночас генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно в понеділок заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.

Це був би перший візит Джонсона до Японії з моменту його вступу на посаду у 2019 році.

Наприкінці минулого тижня стало відомо, що найближчим часом Джонсон відвідає Україну, а також проведе кризові переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Джонсон розгляне низку варіантів для стримування російської агресії в регіоні, включно з новим розміщенням сил НАТО.

Окрім того, очікується, що Міністерство закордонних справ Великобританії 31 січня оголосить про посилення антиросійських санкцій у випадку вторгнення в Україну. 

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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