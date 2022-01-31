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Жодних суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає, – посол України у США Маркарова

"США є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один".

Жодних суперечностей між Києвом та Вашингтоном немає, – посол України у США Маркарова
Фото: Макс Требухов

Відносини України та Сполучених Штатів Америки нині перебувають на найвищому рівні за всі 30 років незалежності України. Жодних суперечностей між українською та американською владою немає.

Про це посол України у США Оксана Маркарова заявила в ефірі телеканалу CBS

Дипломатка спростувала інформацію ЗМІ про те, що між українською та американською владою існують розбіжності щодо загрози вторгнення РФ в Україну, передає Укрінформ.

"Ніяких суперечностей немає. Послухайте, у нас можуть бути деякі дискусії, у нас може бути різниця у поглядах, але Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і, я навіть сказала б, стратегічним другом номер один", – сказала пані посол.

Нагадаємо, 27 січня відбулася друга в цьому році розмова президентів США та України. За її результатами Володимир Зеленський заявив, що обговорювали поточні дипломатичні зусилля з деескалації та узгодили спільні дії на майбутнє. 

Наступного дня американський телеканал CNN повідомив, що між президентом України та адміністрацією президента США зростає напруженість. Вона начебто виникла на тлі розбіжностей щодо того, як інтерпретувати та публічно повідомляти оцінки американської розвідки стосовно загрози нападу Росії на Україну.

В інтерв’ю іноземним журналістам ввечері 28 січня Зеленський запевнив, що не має непорозумінь із Байденом. Він зауважив, що ліпше розуміється на проблемах України, ніж президент США, бо живе в Україні.  Пізніше, відповідаючи на інше питання, Зеленський додав, що як президент незалежної держави може мати свої секрети.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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