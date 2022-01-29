Керівник делегації в ТКГ прокоментував ймовірність прямого діалогу України з ОРДЛО

Росі хоче "перевернути саму суть переговорного процесу, зняти з себе відповідальність".

Узгодження передбачених Мінськими угодами законопроєктів не означає обов'язкового прямого діалогу України з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Про це виконувач обов'язків першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі Андрій Костін заявив, коментуючи підсумки зустрічі радників лідерів нормандської четвірки в Парижі.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він підтвердив, що Мінські угоди містять позицію, що низка проєктів законів має узгоджуватися в ТКГ. Один із них уже перебував на узгодженні – це проєкт закону Про внесення змін до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО України". Зокрема, зміни, пов'язані з необхідністю внесення так званої формули Штайнмаєра у текст законопроєкту.

"Ми проводили таку роботу. На жаль, ця робота була заблокована іншими учасниками консультацій. Вони не хочуть це робити, і це дуже дивна позиція, оскільки вони відмовляються робити те, що безпосередньо передбачено Комплексом заходів з виконання Мінських угод", – заявив Костін.

За його словами, Україна готова в рамках ТКГ погоджувати законопроєкти, передбачені Мінськими угодами, однак питання полягає в самій процедурі узгодження.

"Питання в тому, що таке узгодження, який його механізм і результат. На ці запитання немає відповідей в Мінських угодах. Зараз ми працюємо над цим. Це дуже важливий елемент переговорного процесу, і тут буде вкрай важливою, на мій погляд, активна позиція ОБСЄ, оскільки узгодження – це доволі загальна фраза, і кожен може її розуміти по-своєму", – сказав він.

Водночас, як зазначив Костін, "всі розмови, до яких підштовхують представники РФ щодо узгодження документів, не передбачених Мінськими угодами, являють собою підвищення ставок в переговорному процесі з боку РФ і є безперспективними".

"Ми чітко поділяємо два процеси: обговорення та узгодження. Будь-який переговорний процес передбачає обговорення дуже різних питань, але не обов'язково передбачає узгодження", – повідомив він.

"Спроба представників Росії, як хтось говорить, схилити, опустити до рівня прямого діалогу з ОРДЛО – це спроба, по суті, перевернути саму суть переговорного процесу, зняти з себе відповідальність. Це навіть не просто спроба представити себе посередником, а спробувати зробити так, щоб всі з цим погодилися, а потім сказати: почекайте, а за що санкції?", – зазначив Андрій Костін.

Він запевнив, що всі спроби РФ переформатувати ситуацію саме таким способом безперспективні та безрезультатні.

"Ми на це не підемо. Тільки формат ТКГ, нормандський формат або інші міжнародно-дипломатичні формати, де буде присутня і Україна, і РФ є для нас прийнятними. У рамках цих форматів ми зможемо продовжувати роботу з мирного врегулювання ситуації на Донбасі", – зазначив представник української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, 26 січня в Парижі відбулася зустріч радників лідерів у "нормандському форматі". Вона тривала понад сім годин.

Напередодні зустрічі у німецькій пресі з'явилась інформація про те, що політичні радники лідерів планують обговорити дату прямих переговорів України з маріонетковими керівниками окупованих районів Донецької та Луганської областей. Тобто, серед іншого, "хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з сепаратистами про особливий статус Донбасу".

В українській владі це заперечили і заявили, що новина німецьких ЗМІ про план визначення часу проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу є фейком.

Докладніше про перемовини читайте в матеріалі LB.ua "Нормандський формат: друге дихання чи агонія?"