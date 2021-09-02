Резніков не бачить в формулі Штайнмаєра ні загрози, ні сенсу

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції Олексій Резніков вважає, що формула Штайнмаєра не містить загрози для суверенітету України, але її імплементація не призведе до прогресу в мирному врегулюванні.

Таким чином він прокоментував у інтерв'ю "Лізі" заяву канцлерки Німеччини Ангели Меркель про необхідність імпелементувати цю формулу в українське законодавство.

"Заява пані Меркель – це спроби Німеччини і Франції в нормандському форматі погасити конфлікт між Україною і Росією. Ми їм вдячні за ці спроби. Але за сім років вони, за великим рахунком, значного результату так і не дали. Ні в "Нормандії", ні в мінському треку", - сказав він.

"Формула Штайнмаєра насправді не несе жодної загрози українському суверенітету. За стандартами ОБСЄ, вибори можуть відбутися тільки на тій території, де гарантована безпека, свобода слова і свобода волевиявлення. Це передбачає повний контроль уряду. Ніхто з місії ОБСЄ не приїде моніторити вибори, якщо на Донбасі буде небезпечно. А це значить, що ми повинні, як мінімум: а) отримати контроль над кордоном, б) розмінувати території. Тому такого, що завтра деоккупація, а післязавтра вибори – не буде", - підкреслив Резніков.

Він сказав, що Україна може хоч зараз імплементувати формулу Штайнмаєра, але це ні до чого не призведе.

"У нас розблоковано КПВВ? Закінчилося розмінування? Звільнено наших полонених? Хоч щось є у відповідь зрозуміле?" - сказав Резніков.

Нагадаємо, формула Штайнмаєра прописує умови для набрання чинності законом "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".

Текст формули Штайнмаєра такий:

""Цей закон набуває чинності о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької і Луганської областей, які призначені і проведені відповідно до Конституції України і спеціальним законом України, що регулює позачергові місцеві вибори у вищезазначених районах. Він діятиме на тимчасовій основі до дня публікації підсумкової доповіді місією БДІПЛ ОБСЄ зі спостереження за виборами, відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, про відповідність у цілому позачергових виборів стандартам ОБСЄ та міжнародним стандартам для демократичних виборів, а також українському законодавству, в якому дає відповідь на питання, узгоджений у "Нормандському форматі", затверджений Тристоронньою контактною групою і направлений Україною у її листі-запрошенні й Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ.

Цей закон продовжує діяти на постійній основі, у разі якщо у підсумковій доповіді БДІПЛ ОБСЄ буде зроблено висновок відповідно до встановленої практики БДІПЛ ОБСЄ, що позачергові місцеві вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей були проведені у цілому відповідно до стандартів ОБСЄ та українського законодавства, при відповіді на питання, узгоджене у "Нормандському форматі", затверджене Тристоронньою контактною групою і направлене Україною у її листі-запрошенні і Головуванням ОБСЄ Директору БДІПЛ".