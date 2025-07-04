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Джерела: обшук в Резнікова проходив ще в червні, за ухвалою суду, процесуального статусу в справі він не має

За словами співрозмовника, в ексміністра не вилучали ні телефон, ні документи. 

Джерела: обшук в Резнікова проходив ще в червні, за ухвалою суду, процесуального статусу в справі він не має
Фото: Анна Стешенко

Обшук у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова проводили за ухвалою суду по справі про харчування в армії, але процесуального статусу він у ній не має. Про це LB повідомили обізнані з цим питанням співрозмовники. 

Слідчі дії відбулися наприкінці червня. За словами джерела, в рішенні суду про проведення слідчих дій було вказано, що Резніков коментував цю тему для ЗМІ, тому може бути з нею обізнаними.

Співрозмовник також наголосив, що документи і телефон в ексміністра під час обшуку не вилучали. 

Інформацію про обшуки в ексміністра оборони по справі про харчування в армії спершу повідомили ZN.UA та УП. Однак, за їхніми даними, в колишнього урядовця вилучили мобільний та "значущі документи".

Справа про оборудки з харчуванням в армії

Скандальна справа, в народі іменована як "яйця по 17", тягнеться ще з зими 2023. Завдяки журналістам стало відомо, що найбільш ходові продукти харчування для захисників закуповували за завищенними цінами. Про це повідомляли різні журналісти, зокрема Тетяна Ніколаєнко. 

У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони. 

Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. 

Загалом викрито розкрадання понад 733 млн грн та замах на розтрату 788 млн грн. Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Підозри отримали постачальники продуктів та тодішній керівник відповідного департаменту міноборони.

Після скандалу довкола постачань у міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю. 
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