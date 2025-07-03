Журналісти опублікували лист від Шмигаля до ВАКС з аргументами не відсторонювати Чернишова

Прем'єр-міністр сказав, що відсторонення вплине на міністерство і Кабмін загалом.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у листі до ВАКС заявив, що відсторонення Олексія Чернишова від посади віцепрем’єр-міністра негативно вплине на роботу уряду. Доступ до цього листа отримали журналісти УП.

Запит до прем’єра стосовно листа адвокати підозрюваного в корупції і зловживанні владою урядовця надіслали 1 липня, і того ж дня отримали від нього відповідь, розповів журналіст Михайло Ткач. У документі Шмигаль навів обов’язки, які за відсутності Чернишова, за його словами, ніхто виконати не зможе.

“Члени Кабінету міністрів несуть особисту відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління", а також "виключно член уряду має право брати участь в голосуванні під час прийняття рішень Кабінетом міністрів”.

"У зв'язку з цим вважаємо, що відсторонення від посади Чернишова О.М. негативно вплине на роботу уряду в цілому та Міннацєдності зокрема", – йдеться в листі-відповіді Шмигаля.

Фото: УП Лист Дениса Шмигаля до суду

Фото: УП

Підозра Олексію Чернишову

23 червня, одразу після повернення з затяжного закордонного відрядження, Олексію Чернишову вручили підозру в одержанні неправомірної вигоди і зловживанні службовим становищем. Справа стосується корупції в Мінрегіоні (Мінгромад), яке він очолював з 2020 по 2022.

За версією слідства, в 2021 році забудовники Сергій Копистира та Олег Татаренко намагалися незаконно заволодіти ділянкою площею понад 11 га, яка належала державній агрофірмі "Квіти України" в Києві. Аби отримати її під забудову, вони звернулися до тодішнього міністра розвитку громад Олексія Чернишова, який доручив спілкування з ними двом посадовцям міністерства: раднику Горбатюку і держсекретарю Василю Володіну. Залучили до цього і директорку ДП "Укркомунобслуговування" Аллу Сушон.

За документами забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній до вартості земельної ділянки. Аби звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості у разі виконання договорів. Але цьому завадив арешт ділянки, накладений за клопотанням НАБУ і САП.

Забудовник надав посадовцям міністерства знижку на квартири в уже готових ЖК. З нею вартість квадратного метра становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості таких квартир близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір неправомірної вигоди склав 16,8 млн грн. За інформацією НАБУ, сам мністр отримав неправомірну вигоду у вигляді знижки на загальну суму понад 14,5 млн грн.

27 червня ВАКС обрав Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді 120 млн гривень. Засідання по розгляду відсторонення, про яке клопотала сторона обвинувачення, відбулося 2 липня. 3 липня суд оголосив вердикт: Чернишова відсторонювати не будуть.

Коментуючи рішення, міністр казав, що заставна сума для нього велика, бо його рахунки арештовані, і що він продовжує збирати кошти. Але того ж дня заставу за нього сплатили. За інформацією журналістів "Схем", 66 млн за міністра внесла компанія з Дніпра. 10 млн внесла дружина Чернишова. 44 млн гривень внесла жінка, що працює в українській компанії-забудовниці.