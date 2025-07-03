Офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами України

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Державне агентство з управління резервами України (ДАУР) офіційно розпочало свою роботу.

"Уряд дав «зелене світло» початку діяльності Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) як центрального органу виконавчої влади", – повідомила пресслужба Мінекономіки.

Діяльність агенства координується Кабінетом міністрів України через першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки, а основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

"ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи", – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він додав, що це – важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій.

ДАУР уже зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Також затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис. Призначені 20 державних службовців, – 30 % вакансій штатного розпису ДАУР.

Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.