«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
ГоловнаЕкономікаДержава

Офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами України

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення.

Офіційно розпочало роботу Державне агентство з управління резервами України
Ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Державне агентство з управління резервами України (ДАУР) офіційно розпочало свою роботу. 

"Уряд дав «зелене світло» початку діяльності Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) як центрального органу виконавчої влади", – повідомила пресслужба Мінекономіки. 

Діяльність агенства координується Кабінетом міністрів України через першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки, а основним завданням є реалізація державної політики у сфері державних резервів.

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на ДАУР покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

"ДАУР є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи", – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Він додав, що це – важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій.

ДАУР уже зареєстрований у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Також затверджені Положення про Державне агентство з управління резервами, структура та штатний розпис. Призначені 20 державних службовців, – 30 % вакансій штатного розпису ДАУР.

Фінансування діяльності ДАУР відбуватиметься за рахунок бюджету на 2025 рік.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies