Володимир Зеленський провів нараду щодо унеможливлення блекаутів

Нарада відбулась за участі міністра енергетики та з керівника “Нафтогазу”.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про нараду щодо питань енергетики.

“Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником “Нафтогазу”. Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу”, - повідомив президент України.

Він наголосив, що Україну слід забезпечити всім необхідним, і це стосується не тільки самої енергії, але й роботи енергетиків.

“Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни”, - нагадав голова держави.