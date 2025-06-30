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Володимир Зеленський провів нараду щодо унеможливлення блекаутів

Нарада відбулась за участі міністра енергетики та з керівника “Нафтогазу”.

Володимир Зеленський провів нараду щодо унеможливлення блекаутів
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про нараду щодо питань енергетики.

“Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником “Нафтогазу”. Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу”, - повідомив президент України. 

Він наголосив, що Україну слід забезпечити всім необхідним, і це стосується не тільки самої енергії, але й роботи енергетиків.

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“Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни”, - нагадав голова держави. 

  • Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що темпи закачування природного газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.
  • Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні. Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”, і назвав це неправдою.
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