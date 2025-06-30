Володимир Зеленський провів нараду щодо унеможливлення блекаутів

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів про нараду щодо питань енергетики.
“Я провів нараду з міністром енергетики, також із керівником “Нафтогазу”. Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу”, - повідомив президент України.
Він наголосив, що Україну слід забезпечити всім необхідним, і це стосується не тільки самої енергії, але й роботи енергетиків.
“Сотні тисяч наших людей щоденно роблять усе для того, щоб Україна могла жити і щоб не було блекаутів. Ми пройшли вже три зими повномасштабної війни”, - нагадав голова держави.
- Заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що темпи закачування природного газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.
- Нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні. Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”, і назвав це неправдою.