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Міненерго запевняє, що темпи закачування газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку

У відомстві зазначають, що темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

Міненерго запевняє, що темпи закачування газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник
Фото: Міненерго

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону заявив, що темпи закачування природного газу до підземних сховищ в Україні відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

“Темпи закачування наразі в півтора раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Триває досить інтенсивна робота", – сказав Микола Колісник.

Він зазначив, що Міненергетики і НАК "Нафтогаз" активно закуповують імпортний газ в період найбільш прийнятних цін, а також здійснюють диверсифікацію маршрутів постачання.

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Водночас, як зауважив Колісник, газ власного видобутку залишається важливою частиною в структурі балансу та одним з ключових елементів енергетичної стійкості. 

“Зараз вживаються всі необхідні кроки для того, щоб нормалізувати ситуацію в передопалювальний осінньо-зимовий сезон", – сказав Колісник.

Також він зазначив, що, попри численні ворожі атаки на газову інфраструктуру, ситуація залишається контрольованою. Йдуть ремонтно-відновлювальні роботи, а також вживаються заходи для стабілізації й резервування потужностей.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна буде забезпечена газом в повному обсязі в опалювальному сезоні. Галущенко каже, що зараз почалася медійна компанія, що “українці замерзнуть під час зими, газу не буде”. Він назвав це неправдою.
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