Міністр фінансів: Україна потребує додаткових рішень для фінансової стійкості у 2026 році

Міністр фінансів Сергій Марченко 19 червня долучився онлайн до засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN), у якому взяли участь міністри фінансів країн ЄС, представники євроінституцій та міжнародних фінансових організацій, передає урядовий портал.

Серед ключових тем – фінансова ситуація в Україні, бюджетні потреби на 2026 рік, санкції проти Росії та конфіскація її заморожених активів.

Сергій Марченко подякував ЄС за системну підтримку з 2022 року, зокрема за 52,5 млрд євро бюджетної допомоги, з яких 10,5 млрд євро – у 2025 році. Він також привітав міністра фінансів Польщі Анджея Доманського з успішним завершенням головування Польщі в Раді ЄС.

Міністр фінансів відзначив стійкість української фінансової системи: у січні-травні 2025 року держбюджет перевиконано на 1 млрд доларів США, внутрішні запозичення склали 5 млрд доларів США, а обсяг зовнішнього фінансування – понад 20 млрд доларів США. Загальна потреба на 2025 рік – понад 39,3 млрд доларів США, і Україна має підтвердження щодо покриття цієї суми.

Водночас Сергій Марченко наголосив: 2026 рік несе підвищену невизначеність через воєнні ризики, тож Україні потрібні нові підходи до фінансової підтримки. Він закликав партнерів розглянути можливість мобілізації додаткових ресурсів.

Міністр фінансів закликав посилити санкційний тиск на Росію: “Сила – це єдина мова, яку розуміє Росія. 17 пакетів санкцій – це серйозний крок, але необхідно подальше посилення, зокрема у фінансовій та енергетичній сферах”.

Сергій Марченко привітав пропозицію Єврокомісії щодо поетапної відмови від російських нафти та газу до 2027 року.

Він також закликав до ухвалення політичного рішення про конфіскацію заморожених активів РФ у юрисдикціях ЄС як прикладу міжнародної відповідальності.