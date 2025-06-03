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Мінфін і Світовий банк готують нову угоду “Основи зростання” у розмірі $1 млрд

Очікується, що Україна отримає щонайменше 1 млрд доларів США за проєктом до кінця 2025 року.

Мінфін і Світовий банк готують нову угоду “Основи зростання” у розмірі $1 млрд
Фото: Мінфін

Мінфін і Світовий банк готують нову угоду про “Позику на підтримку політики розвитку “Основи зростання” обсягом щонайменше $1 млрд, передає пресслужба міністерства. 

У понеділок, 2 червня, в Києві розпочалася місія Світового банку з питань економічної політики та бідності. 

Упродовж тижня, з 2 по 6 червня, команда експертів Світового банку спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо “Позики на політику розвитку “Основи зростання” (Development Policy Operation, DPO). 

Угода передбачає залучення у 2025 році позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) у сумі щонайменше 1 млрд доларів США.

У перший день місії представники Мінфіну України: заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца - провели дискусії з командою Світового банку на чолі з провідною економісткою представництва Світового банку в Україні, керівницею програми Prosperity регіону Східної Європи Ю Мань Лі, а також старшим економістом Флоріаном Блумом.

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“Світовий банк є одним із ключових стратегічних партнерів України у просуванні системних реформ. Ми продовжуємо спільну роботу над новою угодою Development Policy Operation (DPO), завдяки якій ми зможемо не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, а й стимулювати відновлення та розвиток економіки. Минулого року у межах цього механізму до держбюджету надійшло близько 3,5 млрд доларів США за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов'язані з митною та податковою політикою, державними підприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору”, – зазначила заступниця Міністра Ольга Зикова.

DPO – це системний проєкт, спрямований на підтримку реформ в Україні. Передбачені проєктом кошти буде зараховано до загального фонду держбюджету за результатами виконаних умов

Ключові реформи стосуються зміцнення основ економічної політики, спрямованої на забезпечення сталого зростання. 

Так, зокрема, сторони обговорили реформаційні заходи в соціальній сфері, які буде включено до умов нового DPO.

Із 1 липня 2025 року в Україні стартує пілот із запровадження базової соціальної допомоги. Це новий вид підтримки, який об'єднає кілька наявних соціальних виплат в одну. Базова допомога надаватиметься громадянам України, які відповідатимуть критеріям її отримання. Базовий розмір становитиме 4500 гривень. Отримувачі допомог самостійно прийматимуть рішення про перехід на отримання базової соціальної допомоги”, - зазначив під час зустрічі Роман Єрмоличев. 

Окрім того, він поінформував про погодження Мінфіном законопроєкту щодо підтримки сімей та стимулювання народжуваності, реалізацію якого заплановано з наступного року:

“Плануємо не тільки переглянути розміри виплат, а й підходи до підтримки батьків після народження дитини для покращення демографічної ситуації, підвищення рівня народжуваності в Україні, а також заохочення батьків до активної участі у розвитку економіки країни”.

Очікується, що Україна отримає щонайменше 1 млрд доларів США за проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовились продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO. 

Наступні кроки передбачають фіналізацію умов до кінця червня, виконання їх Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку у листопаді.

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