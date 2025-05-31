Держзамовлення на бакалаврів та магістрів для агросектору в 2025 році зросте на понад 10%

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль повідомив, що у 2025 році суттєво збільшиться державне замовлення з підготовки фахівців з вищою освітою для аграрної галузі. Зокрема, кількість бюджетних місць для здобуття ступенів бакалавра та магістра за спеціальностями аграрного профілю зросте на 10,2% порівняно з 2024 роком, повідомляє урядовий портал.

За його словами, це рішення стало частиною комплексної політики уряду з адаптації системи освіти до сучасних потреб ринку праці, підтримки післявоєнної відбудови та забезпечення сталого розвитку аграрного сектору України.

«Ми послідовно формуємо систему підготовки фахівців, яка відповідає потребам агросектору сьогодні й дивиться на кілька років уперед. Зростання державного замовлення – це крок до якісного оновлення кадрового потенціалу в агроінженерії, ветеринарній медицині, тваринництві, агрономії. Саме ці фахівці стануть драйверами технологічного оновлення агросектору, розвитку сільських громад і зміцнення економіки країни», – зазначив Віталій Коваль.

Так, у 2025 році кількість бюджетних місць для здобуття ступеня бакалавра у галузі аграрних наук зросте на 150 і сягне 5 300 місць. Найбільше збільшення передбачено за спеціальностями: «Агрономія» – на 90 місць (до 2 200 загалом), «Водні біоресурси та аквакультура» – на 60 місць (до 250), «Агроінженерія» – на 40 місць (до 1 500) та «Садово-паркове господарство» – на 20 місць (до 250).

Для підготовки магістрів на основі освітнього ступеня бакалавра державне замовлення збільшиться на 440 місць – до 2 394 загалом. Зростання охоплює ключові спеціальності: «Агроінженерія» – на 155 місць (до 715), «Тваринництво» – на 115 (до 335), «Агрономія» – на 100 (до 900), «Водні біоресурси та аквакультура» – на 45 (до 125), «Лісове господарство» – на 15 (до 225) та «Садово-паркове господарство» – на 13 місць (до 87).

Окрема увага у 2025 році приділяється ветеринарній медицині: державне замовлення на підготовку магістрів за цією спеціальністю зросте на 205 місць і становитиме 925.

Також державне замовлення на підготовку фахових молодших бакалаврів у 2025 році залишається стабільно високим. Загальна кількість бюджетних місць становитиме 5 270, що на 30 більше, ніж у 2024 році.