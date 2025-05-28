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Освіта під потреби післявоєнної відбудови: уряд планує збільшити держзамовлення на техспеціальності на 27,6%

Міністерка економіка розповіла, що нині на ринку бачимо структурне безробіття, коли є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного.

Освіта під потреби післявоєнної відбудови: уряд планує збільшити держзамовлення на техспеціальності на 27,6%
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко під час виступу на конференції «Освіта нової України» розповіла, що держава створює умови, щоб молодь під час навчання отримала навички, які будуть потрібні на ринку праці під час масштабної післявоєнної відбудови. Для цього уряд планує збільшити державне освітнє замовлення на низку технічних та освітніх спеціальностей, передає урядовий портал.  

Зокрема, у наступному навчальному році уряд планує збільшити державне освітнє замовлення за такими фаховими напрямками: 

  • Інженерія, виробництво та будівництво – 27,6%
  • Освіта – 15,8% 
  • Інформаційні технології – 13,4% 
  • Безпека та оборона – 7,6%
  • Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина – 6,7% 

«Нині на ринку бачимо структурне безробіття, коли є вакансії і є шукачі роботи, але вони не відповідають запиту одне одного. Український бізнес називає дефіцит кадрів проблемою номер один. Тому розвиток освіти, якісна профорієнтація та розбудова системи навчання і перенавчання є пріоритетом. Наша задача як держави створити умови, щоб молодь мала ті навички, які нині потрібні на ринку праці», – наголосила Юлія Свириденко.

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За її словами, зараз є запит на фахівців технічних спеціальностей, тому уряд корегує державне освітнє замовлення. 

Для тих, хто хоче змінити фах уряд пропонує програми для перенавчання. Українці можуть отримати ваучери на суму до 30 тисяч гривень на перенавчання за тією спеціальністю й у тому навчальному закладі, який оберуть самостійно.

«Реформуємо також центри профосвіти для дорослих. Залучаємо до цього бізнес. У всіх ЦПТО у нас в наглядову раду вже входять підприємці, які допомагають корегувати навчальні курси під запит ринку. Підготовка фахівців – це відповідальність не лише держави, але і бізнесу. Я вважаю, що гарною практикою є також дуальна освіта, коли студенти можуть поєднувати навчання і роботу. Ми з нашої сторони покращуємо умови роботи ринку праці. Зараз працюємо над зміною трудового законодавства», – продовжила Юлія Свириденко.

Передбачається, що оновлене трудове законодавство впровадить поняття учнівського трудового договору, завдяки чому студенти зможуть і навчатися, і працювати легально. Також студенти, які навчаються дистанційно, зможуть брати додаткові оплачувані відпустки. Зараз вони доступні лише для студентів вечірньої й заочної форми навчання.

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