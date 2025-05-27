Міністерство оборони України, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міноборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).
Як повідомили у пресслужбі оборонного відомства, Велика Британія спрямує кошти з ініціативи ERA на озброєння та ремонт техніки для України.
Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на:
- закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва
- ремонт та обслуговування військової техніки
- реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній
- закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.
Як зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян, українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК.
- Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.
- На початку травня український прем'єр-міністрі Денис Шмигаль повідомив, що Україна отримала черговий транш у 1 млрд євро від ЄС з прибутків від знерухомлених російських активів.