До Дня Героїв авіакомпанія «Українські вертольоти» передала масштабну допомогу військовим

Напередодні Свята Героїв, 22 травня авіакомпанія «Українські вертольоти» зібрала у Києві представників одразу 8 військових підрозділів.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Там наголосили, що тил об'єднується з фронтом, бізнес підтримує військо — так і має бути в країні, яка воює, яка захищається з усіх сил. Українська міць, честь, гідність та достоїнство і проявляються у таких подіях, переконані в авіакомпанії.

«Радий вітати вас і передати чергову допомогу. Ми, в тилу, завжди будемо вам допомагати. Бо ми так вирішили, так проголосували в авіакомпанії. Що будемо виділяти додатково усередині компанії по 3% з зарплати. Це формує фонд в 1,8 млн грн щомісячно. А крім того, ще кошти з прибутку і будемо спрямовувати їх на допомогу війську, ветеранам і дітям, дітям загиблих Захисників та Захисниць. Розраховуйте на нас», — наголосив Володимир Ткаченко, Голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти».

Володимир Ткаченко вручив усе, що було в запитах військових:

2 автівки: бус та компактний фургон;

10 квадроциклів;

6 генераторів;

6 зарядних станцій;

50 квадрокоптерів;

інтерактивний стіл для ефективного планування;

2 ноутбуки;

30 батарей живлення.

Загальна вартість цієї травневої допомоги війську — майже 10 млн грн. А від початку повномасштабного вторгнення авіакомпанія уже надала 21–му військовому формуванню допомоги на загальну суму 192,9 млн грн, а гуманітарної — на 83,38 млн грн. Тобто, загальна сума благодійної допомоги на суму 276,28 млн грн.

День Героїв — щорічне свято в Україні, встановлене на честь українських борців за самостійну соборну Українську державу. Окрім матеріальних подарунків авіакомпанія передала ще й безцінні дитячі листи, малюнки та поробки їх підготували підопічні «Українських вертольотів», діти-сироти загиблих Захисників та Захисниць з Києва та Київщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що авіакомпанія «Українські вертольоти» організувала екскурсію для цих дітей на інтерактивну виставку про емоції та почуття — «Третє дихання».

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