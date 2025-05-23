Свириденко: Україна і США офіційно запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра

Юлія Свириденко отримала дипломатичну ноту від Сполучених Штатів щодо початку роботи Фонду.

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції у межах угоди про надра.

Про це у мережі "Х" повідомила перша віцепремʼєрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено", — зазначає Свириденко.

Вона наголосила, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, що захищають суверенітет та розширюють майбутнє України.