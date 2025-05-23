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Свириденко: Україна і США офіційно запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра

Юлія Свириденко отримала дипломатичну ноту від Сполучених Штатів щодо початку роботи Фонду.

Свириденко: Україна і США офіційно запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра
Джулі Девіс і Юлія Свириденко
Фото: Юлія Свириденко

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції у межах угоди про надра. 

Про це у мережі "Х" повідомила перша віцепремʼєрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено", — зазначає Свириденко.

Вона наголосила, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, що захищають суверенітет та розширюють майбутнє України.

  • Як відомо, 30 квітня у Вашингтоні перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США.
  • Аналіз змісту документа читайте в матеріалі LB.ua.
  • Згодом на сайті уряду України опублікували текст угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
  • 2 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».
  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.
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