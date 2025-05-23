Свириденко: Україна і США офіційно запустили Фонд реконструкції в межах угоди про надра

Україна та Сполучені Штати завершили всі процедури для запуску Фонду реконструкції у межах угоди про надра.
Про це у мережі "Х" повідомила перша віцепремʼєрка-міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Останній крок — дипломатична нота від Сполучених Штатів, яку я особисто отримала сьогодні вранці від тимчасово повіреної у справах США Джулі С. Девіс. Фонд офіційно запущено", — зазначає Свириденко.
Вона наголосила, що Фонд є символом довгострокових стратегічних зобов'язань. Разом Україна та Сполучені Штати інвестуватимуть у відновлення та зростання нашої країни — на умовах, що захищають суверенітет та розширюють майбутнє України.
- Як відомо, 30 квітня у Вашингтоні перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко і міністр фінансів США Скотт Бессент підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови Україна — США.
- Аналіз змісту документа читайте в матеріалі LB.ua.
- Згодом на сайті уряду України опублікували текст угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.
- 2 травня Кабмін зареєстрував у Верховній Раді проєкт Закону «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови».
- Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва ВР 6 травня рекомендував парламенту ратифікувати Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США.