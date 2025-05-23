США заявили про використання Суданом хімічної зброї у війні та оголосили про нові санкції

Експорт Штатів до країни буде обмежений, а з 6 червня введуть обмеження на фінансові запозичення.

США запровадять нові санкції проти Судану після того, як виявлять, що минулого року Хартум використовував хімічну зброю у громадянській війні проти Сил швидкої підтримки (RSF).

Про це повідомляє BBC з посиланням на Державний департамент.

Експорт Штатів до країни буде обмежений, а з 6 червня введуть обмеження на фінансові запозичення, йдеться у заяві речниці Теммі Брюс.

Речниця уряду Судану назвала ці звинувачення “безпідставними твердженнями без підтверджуючих доказів”.

Жодних подробиць про те, яку саме хімічну зброю знайшли, але New York Times повідомила в січні, що Судан двічі використовував газоподібний хлор, який спричиняє низку болісних та руйнівних наслідків і може бути смертельним.

Повідомлялося, що це сталося у віддалених районах, назви яких не називаються. Поки що не було надано жодних візуальних доказів того, що ця зброя використовувалася у нинішній війні в Судані.

“Сполучені Штати закликають уряд Судану припинити будь-яке використання хімічної зброї та виконати свої зобов'язання за Конвенцією про заборону хімічної зброї”, – йдеться у заяві, посилаючись на Конвенцію про заборону хімічної зброї, за якою сторони, що підписали її, зобов'язалися знищити свої запаси цієї зброї.

Міністр культури та інформації Судану Халід Аль-Аєсір назвав дії США “політичним шантажем”, додавши, що вони ще більше підірвали “довіру” до США та ліквідували “будь-який залишковий вплив, який вони можуть мати в Судані”. Він підкреслив, що це “сфабрикований наратив... щоб ввести в оману міжнародну громадськість та запропонувати політичне прикриття незаконним суб'єктам, співучасникам злочинів проти суданського народу”.

Згідно з даними Асоціації контролю над озброєннями, майже кожна країна світу, включно зі Суданом, погодилася на Конвенцію про заборону хімічної зброї ‒ окрім Єгипту, Північної Кореї та Південного Судану. Окрім того, Ізраїль підписав угоду, але не ратифікував її, а це означає, що він юридично не підтвердив свою участь у договорі.

Як армію Судану, так і воєнізовану групу RSF раніше звинувачували у воєнних злочинах під час конфлікту, що вони заперечували. Під час конфлікту, який розпочався два роки тому, загинули понад 150 000 людей.

В останні місяці суданські військові відбили столицю Хартум, але бойові дії тривають в інших місцях.