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Південна Африка, попри розбіжності з Білим домом, очікує перезавантаження відносин зі США

Делегація президента Рамафоси, зокрема міністрів торгівлі, сільського господарства та закордонних справ, а також керівників місцевих підприємств, провела близько двох годин переговорів з посадовцями адміністрації Трампа.

Південна Африка, попри розбіжності з Білим домом, очікує перезавантаження відносин зі США
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів Південної Африки заявив, що уряд досяг прогресу у перезавантаженні відносин зі США та забезпеченні торговельної угоди на переговорах, що відбулися після протистояння президента Сиріла Рамафоси з Дональдом Трампом у Білому домі.

Про це пише Bloomberg.

Делегація Рамафоси, зокрема міністрів торгівлі, сільського господарства та закордонних справ, а також керівників місцевих підприємств, провела близько двох годин переговорів з посадовцями адміністрації Трампа щодо торговельних та інвестиційних можливостей у Південній Африці.

Закриті переговори відбулися після телевізійної зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, під час якої лідер США повторив хибне твердження про геноцид білих африканерів.

“На мою думку, за лаштунками це була позитивна зустріч, і тому в цьому контексті я думаю, що відбулося перезавантаження відносин. Навіть якщо це не остаточна угода, певний прогрес все ж таки є, і з часом ми, ймовірно, побачимо укладення угоди”, – сказав міністр фінансів Енох Годонгвана.

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Рамафоса та Трамп домовилися “зміцнити двосторонні торговельні зв'язки, збільшити інвестиції для взаємної вигоди та налагодити співпрацю в технологічному обміні”, йдеться в заяві офісу президента Південної Африки.

США є другим за величиною торговельним партнером Південної Африки – економічні відносини, які опинилися під загрозою через погіршення політичних відносин після критики США зовнішньої політики Преторії, включно зі зверненням до Міжнародного суду ООН, щоб звинуватити ключового союзника США Ізраїль у геноциді в Газі.

Трамп також неправдиво стверджував, що Південна Африка незаконно захоплює землю у білої меншини Південної Африки. Влада не конфіскувала жодної приватної землі з моменту закінчення апартеїду в 1994 році.

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