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Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Навроцького за його відмову підтримати вступ України до НАТО

Прем’єр Польщі навіть назвав позицію Навроцького “державною зрадою”.

Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Навроцького за його відмову підтримати вступ України до НАТО
Дональд Туск
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Кароля Навроцького за його відмову підтримати вступ України до НАТО, передає Суспільне.

Дональд Туск назвав заяву Навроцького “одним з найбільших скандалів виборчої кампанії”, і нагадав, що попри політичну конфронтацію між ним та покійним президентом Лехом Качинським, існував повний консенсус щодо підтримки України та її членства в НАТО.

"Але я не кажу це, щоб тиснути на Навроцького чи створювати йому проблеми — бо зрозуміло, що це проблема, коли люди дізнаються, що він нині ставить під сумнів і викидає на смітник одне з найважливіших позитивних рішень Леха Качинського. Тож для нього це справді складно. Але я говорю про це, тому що це є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі. Останнє, що Польща має робити — це реалізовувати або підтримувати вимоги Путіна", – наголосив глава уряду Польщі.

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Туск навіть охарактеризував заяву Навроцького щодо того, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО, як “державну зраду”. На думку Туска, позиція Навроцького підірвала одну з найважливіших позитивних ініціатив попереднього керівництва країни й ставить під загрозу стратегічні інтереси Польщі.

Раніше Навроцький у розмові з лідером Конфедерації Славоміром Ментценом підписав список з восьми політичних декларацій, одні\ю з яких була відмова від підтримки вступу України до НАТО.

Крім того Туск підкреслив, що Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну.

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