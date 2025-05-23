Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Навроцького за його відмову підтримати вступ України до НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував кандидата в президенти Кароля Навроцького за його відмову підтримати вступ України до НАТО, передає Суспільне.

Дональд Туск назвав заяву Навроцького “одним з найбільших скандалів виборчої кампанії”, і нагадав, що попри політичну конфронтацію між ним та покійним президентом Лехом Качинським, існував повний консенсус щодо підтримки України та її членства в НАТО.

"Але я не кажу це, щоб тиснути на Навроцького чи створювати йому проблеми — бо зрозуміло, що це проблема, коли люди дізнаються, що він нині ставить під сумнів і викидає на смітник одне з найважливіших позитивних рішень Леха Качинського. Тож для нього це справді складно. Але я говорю про це, тому що це є фундаментальним з точки зору безпеки Польщі. Останнє, що Польща має робити — це реалізовувати або підтримувати вимоги Путіна", – наголосив глава уряду Польщі.

Туск навіть охарактеризував заяву Навроцького щодо того, що Польща ніколи не погодиться на вступ України до НАТО, як “державну зраду”. На думку Туска, позиція Навроцького підірвала одну з найважливіших позитивних ініціатив попереднього керівництва країни й ставить під загрозу стратегічні інтереси Польщі.

Раніше Навроцький у розмові з лідером Конфедерації Славоміром Ментценом підписав список з восьми політичних декларацій, одні\ю з яких була відмова від підтримки вступу України до НАТО.

Крім того Туск підкреслив, що Польща не відправлятиме своїх солдатів в Україну.