Польща будує електронне загородження по річці Буг на кордоні з Білоруссю

У Люблінському воєводстві Польщі, на водній ділянці кордону з Білоруссю, триває будівництво електронного бар'єру.
Про це повідомив у четвер міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семоняк, передає "Інтерфакс-Україна".
"На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві ведуться роботи зі зведення електронного загородження на прикордонній річці Буг. Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону", - зазначив Семоняк.
ЗМІ повідомляють, що загородження містить близько 1,8 тисячі щогл із камерами, 4,5 тисячі камер цілодобового і тепловізійного спостереження, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів.
- У березні цього року Прикордонна служба Польщі прийняла в експлуатацію електронний бар'єр, побудований на прикордонних річках Свіслоч та Істочанка в Підляському воєводстві.
- Також повідомлялося, що в другій половині 2025 року кордон Польщі і Білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби. Також Польща хоче закрити кордон з Білоруссю до літа 2025 року.
- Влітку 2023 року завершилося встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону. Він включає в себе електронні системи контролю, зокрема камери нічного бачення, тепловізорні камери, десятки кілометрів кабелів виявлення. Зведення електронного бар'єру на водних ділянках кордону почалося наприкінці лютого 2024 року.
- У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянок, які проходять по річках.