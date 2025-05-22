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Польща будує електронне загородження по річці Буг на кордоні з Білоруссю

Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня. 

Польща будує електронне загородження по річці Буг на кордоні з Білоруссю
Архівне фото
Фото: Укрінформ

У Люблінському воєводстві Польщі, на водній ділянці кордону з Білоруссю, триває будівництво електронного бар'єру.

Про це повідомив у четвер міністр внутрішніх справ і адміністрації Томаш Семоняк, передає "Інтерфакс-Україна".

"На польсько-білоруському кордоні в Люблінському воєводстві ведуться роботи зі зведення електронного загородження на прикордонній річці Буг. Електронний брандмауер буде повністю готовий до 20 липня. Це надзвичайно важливий інструмент для забезпечення безпеки кордону", - зазначив Семоняк.

ЗМІ повідомляють, що загородження містить близько 1,8 тисячі щогл із камерами, 4,5 тисячі камер цілодобового і тепловізійного спостереження, а також спеціальних датчиків, що забезпечують виявлення різних фізичних характеристик об'єктів.

  • У березні цього року Прикордонна служба Польщі прийняла в експлуатацію електронний бар'єр, побудований на прикордонних річках Свіслоч та Істочанка в Підляському воєводстві.
  • Також повідомлялося, що в другій половині 2025 року кордон Польщі і Білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби. Також Польща хоче закрити кордон з Білоруссю до літа 2025 року.
  • Влітку 2023 року завершилося встановлення електронного бар'єру на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону. Він включає в себе електронні системи контролю, зокрема камери нічного бачення, тепловізорні камери, десятки кілометрів кабелів виявлення. Зведення електронного бар'єру на водних ділянках кордону почалося наприкінці лютого 2024 року. 
  • У 2022 році Польща звела сталевий паркан завдовжки 186 км і заввишки 5,5 метра з колючим дротом на всій протяжності кордону з Білоруссю, за винятком ділянок, які проходять по річках. 
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