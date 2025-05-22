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Китайський BYD вперше продав в Європі більше електромобілів, ніж Tesla

Автомобільний концерн з КНР протягом останніх кількох років прагне розширити закордонні ринки.

Китайський BYD вперше продав в Європі більше електромобілів, ніж Tesla
Фото: EPA/UPG

Китайський виробник автомобілів BYD вперше продала в Європі більше електромобілів, ніж Tesla, що стало проривом у зусиллях китайської групи щодо розширення на зарубіжні ринки.

Про це пише Financial Times.

За даними дослідницької групи Jato Dynamics, компанії, що займається автомобільною аналітикою даних, минулого місяця BYD зареєструвала в Європі 7231 повністю електричний автомобіль проти 7165 реєстрацій Tesla.

“Це переломний момент для європейського автомобільного ринку, особливо якщо врахувати, що Tesla роками лідирувала на європейському ринку акумуляторних електромобілів, тоді як BYD офіційно почала діяльність за межами Норвегії та Нідерландів лише наприкінці 2022 року”, ‒ сказав глобальний аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньйос.

Продажі Tesla продовжують знижуватися на ключових європейських ринках, незважаючи на нещодавнє оновлення флагманського автомобіля Model Y. Маск також оголосив, що він відходить з урядової посади в США, щоб зосередитися на управлінні автовиробником після того, як його прибуток за перший квартал впав до найнижчого рівня з четвертого кварталу 2020 року.

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Падіння американської компанії з виробництва електромобілів у Європі також відбувається на тлі того, що Renault, Stellantis та інші бренди агресивно випустили нові моделі автомобілів на акумуляторах за доступнішими цінами, щоб відповідати суворішим нормам викидів у ЄС, що починаються цього року.

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