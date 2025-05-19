У Харкові школярку затримали за підпал двох авто військових

Правоохоронці підозрюють 16-річну харківську школярку у підпалі авто військових. Їй оголосили про підозру.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річній дівчині в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

Відомо, що уночі 16 травня, у Салтівському районі Харкова горіли два автомобілі, що належать українським військовим, – авто зазнали значних пошкоджень.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці, причетної до підпалів. Нею виявилась учениця одного з харківських ліцеїв.

За попередніми даними, дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти. Протягом однієї ночі дівчина за допомогою легкозаймистої суміші встигла підпалити дві автівки – "Opel Frontera" та "Toyota Tundra".

Свої дії вона зафільмувала на телефон, щоб відзвітувати "роботодавцю", однак грошову винагороду за підпали так і не отримала – правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами вживають усіх заходів для встановлення безпосередніх кураторів – російських спецслужбістів, які схиляють українських дітей працювати в інтересах держави-агресорки.