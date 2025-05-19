У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харкові школярку затримали за підпал двох авто військових

Їй оголосили підозру. 

У Харкові школярку затримали за підпал двох авто військових
Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці підозрюють 16-річну харківську школярку у підпалі авто військових. Їй оголосили про підозру. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 16-річній дівчині в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства.

Відомо, що уночі 16 травня, у Салтівському районі Харкова горіли два автомобілі, що належать українським військовим, – авто зазнали значних пошкоджень. 

Правоохоронці встановили особу зловмисниці, причетної до підпалів. Нею виявилась учениця одного з харківських ліцеїв. 

За попередніми даними, дівчина виконувала завдання кураторів, які пообіцяли їй грошову винагороду та надали детальні інструкції, як необхідно діяти. Протягом однієї ночі дівчина за допомогою легкозаймистої суміші встигла підпалити дві автівки – "Opel Frontera" та "Toyota Tundra". 

Свої дії вона зафільмувала на телефон, щоб відзвітувати "роботодавцю", однак грошову винагороду за підпали так і не отримала – правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням сторони обвинувачення їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурори спільно з іншими правоохоронними органами вживають усіх заходів для встановлення безпосередніх кураторів – російських спецслужбістів, які схиляють українських дітей працювати в інтересах держави-агресорки.

  • Раніше у Харкові затримали 46-річну жінку і її 16-річну доньку за підозрою у підпалі автомобілів військових ЗСУ. Підозрювані зізналися, що усвідомлюють кому належали знищені авто.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies