Представляються банком і просять встановити додаток: як уникнути шахрайства

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації попередила про спроби зловмисників красти кошти під виглядом служби підтримки банків.

Державна служба спеціального зв'язку попередила про шахрайство з пропозиціями встановити мобільний додаток банку. Зловмисники телефонують користувачам під виглядом працівників банку і пропонують встановити новий додаток, бо старий уже не працює.

Вони надислають фішингові посилання для завантаження додатку, при цьому роблять це з акаунту, який видає себе за офіційний. Коли людина переходить за посиланням, шахраї отримують доступ.

Після цього вони просять передати їм код, надісланий в повідомленні чи озвучений у дзвінку від справжнього банку. Цей код надає їм доступ до інтернет-банкінгу, завдяки чому вони крадуть кошти.

У Держспецзв'язку порадили, як уникнути шахрайства:

Використовуйте лише офіційні канали зв’язку з банком.

Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що зателефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.

Якщо потрібно скористатися чат-ботом, знайдіть посилання на нього на офіційному сайті банку або офіційному додатку банку.

Під час завантаження банківського застосунку переконайтеся, що це офіційний застосунок банку: