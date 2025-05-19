Представляються банком і просять встановити додаток: як уникнути шахрайства

Державна служба спеціального зв'язку попередила про шахрайство з пропозиціями встановити мобільний додаток банку. Зловмисники телефонують користувачам під виглядом працівників банку і пропонують встановити новий додаток, бо старий уже не працює.
Вони надислають фішингові посилання для завантаження додатку, при цьому роблять це з акаунту, який видає себе за офіційний. Коли людина переходить за посиланням, шахраї отримують доступ.
Після цього вони просять передати їм код, надісланий в повідомленні чи озвучений у дзвінку від справжнього банку. Цей код надає їм доступ до інтернет-банкінгу, завдяки чому вони крадуть кошти.
У Держспецзв'язку порадили, як уникнути шахрайства:
Використовуйте лише офіційні канали зв’язку з банком.
Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що зателефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.
Якщо потрібно скористатися чат-ботом, знайдіть посилання на нього на офіційному сайті банку або офіційному додатку банку.
Під час завантаження банківського застосунку переконайтеся, що це офіційний застосунок банку:
- перевірте назву розробника: використовуй Google Play Market або App Store та зверни увагу на назву розробника – вона має збігатися з назвою банку;
- відвідайте офіційний сайт банку: часто банки надають посилання на свої застосунки на своєму офіційному сайті;
- перевірте відгуки та рейтинг: офіційні застосунки зазвичай мають велику кількість відгуків та високий рейтинг;
- перевірте кількість завантажень: офіційні застосунки великих банків мають мільйони завантажень, менші банки – десятки та сотні тисяч. Це також може бути додатковим підтвердженням автентичності застосунку.