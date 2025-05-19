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Представляються банком і просять встановити додаток: як уникнути шахрайства

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації попередила про спроби зловмисників красти кошти під виглядом служби підтримки банків. 

Представляються банком і просять встановити додаток: як уникнути шахрайства
Фото: chudniv.news

Державна служба спеціального зв'язку попередила про шахрайство з пропозиціями встановити мобільний додаток банку. Зловмисники телефонують користувачам під виглядом працівників банку і пропонують встановити новий додаток, бо старий уже не працює. 

Вони надислають фішингові посилання для завантаження додатку, при цьому роблять це з акаунту, який видає себе за офіційний. Коли людина переходить за посиланням, шахраї отримують доступ. 

Після цього вони просять передати їм код, надісланий в повідомленні чи озвучений у дзвінку від справжнього банку. Цей код надає їм доступ до інтернет-банкінгу, завдяки чому вони крадуть кошти. 

У Держспецзв'язку порадили, як уникнути шахрайства:

Використовуйте лише офіційні канали зв’язку з банком.

Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що зателефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці. 

Якщо потрібно скористатися чат-ботом, знайдіть посилання на нього на офіційному сайті банку або офіційному додатку банку.

Під час завантаження банківського застосунку переконайтеся, що це офіційний застосунок банку: 

  • перевірте назву розробника: використовуй Google Play Market або App Store та зверни увагу на назву розробника – вона має збігатися з назвою банку;
  • відвідайте офіційний сайт банку: часто банки надають посилання на свої застосунки на своєму офіційному сайті;
  • перевірте відгуки та рейтинг: офіційні застосунки зазвичай мають велику кількість відгуків та високий рейтинг;
  • перевірте кількість завантажень: офіційні застосунки великих банків мають мільйони завантажень, менші банки – десятки та сотні тисяч. Це також може бути додатковим підтвердженням автентичності застосунку.
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