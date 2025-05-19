ППО знешкодила 76 із 112 запущених Росією дронів

У ніч на 19 травня протиповітряна оборона України знешкодила 76 із 112 запущених Росією дронів.

Про це інформують Повітряні сили.

"Противник атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово – рф", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 – збито вогневими засобами ураження, 35 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Фото: Повітряні сили

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Донеччина, Черкащина та Кіровоградщина.