Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 1 танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 974 770 (+1040) осіб,
- танків ‒ 10833 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,
- артилерійських систем – 28009 (+29) од,
- РСЗВ – 1387 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118),
- крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од,
- спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).
Дані уточнюються.