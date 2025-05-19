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Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу

Від початку вторгнення ворожа армія втратила близько 947 770 солдатів. 

Оборонці знищили понад 1000 окупантів за добу
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1040 окупантів, 1 танк ворога, 5 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 88 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.05.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 974 770 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 10833 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22562 (+5) од,
  • артилерійських систем – 28009 (+29) од,
  • РСЗВ – 1387 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1167 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 36503 (+118),
  • крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 48988 (+88) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3892 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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