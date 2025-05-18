Генштаб ЗСУ: на фронті зафіксували 130 боєзіткнень

Лише на Покровський напрям припали 44 атаки.

Станом на 22.00 18 травня кількість боїв на фронті сягнула 130.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали 54 авіаційних ударів, скинувши при цьому 80 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1098 дронів-камікадзе та здійснили майже 3700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ворог чотири рази атакував на Харківському напрямку у районі Вовчанська, крім того завдав авіаудару по районах населених пунктів Колодязне та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили дві спроби наступу в напрямку Нової Кругляківки, отримали відсіч.

На Лиманському Сили оборони відбили 19 штурмів позицій поблизу населених пунктів Твердохлібове, Копанки, Рідкодуб, Греківка, Торське та в напрямку Карпівки, Ольгівки, Зеленої Долини і Григорівки. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському ворог шість разів атакував поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського, одне боєзіткнення залишається незавершеним.

З початку доби на Краматорському ворог атакував у районах Часового Яру, Білої Гори, Курдюмівки та Ступочок. Українські підрозділи відбили шість атак.

На Торецькому відбулися шість боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Петрівки, Озарянівки, Диліївки та Дружби, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Покровському противник 44 рази атакував у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Звірове, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Олексіївка, Андріївка, Котлине та в напрямках Зорі, Шевченка Першого, Попового Яру. Наші захисники відбили 40 штурмів, ще чотири боєзіткнення продовжуються до цього часу. Авіаударів зазнали Попів Яр, Шевченко Перше, Сухий Яр, Новоукраїнка, Запоріжжя та Покровськ. За попередніми даними, знешкодили 151 окупанта, з яких 84 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири автомобілі, засіб супутникового зв’язку, вісім місць укриття, 10 мотоциклів, міномет та п’ять БпЛА.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали 22 атаки загарбників у районах Костянтинополя, Багатиря, Шевченко, Вільного Поля, Рівнополя, сім боєзіткнень ще тривають. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Бурлацьке.

На Гуляйпільському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Гуляйполю.

На Оріхівському українські захисники відбили одну атаку противника в напрямку Лук’янівського. Під авіаударом опинилася Новоандріївка.

На Придніпровському ворожі підрозділи один раз намагалися просунутись вперед, атаку відбито. Під авіаударом опинилася Одрадокам’янка.

На Курському відбулися 14 боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинув 32 керовані бомби, здійснив 196 артилерійських обстрілів.