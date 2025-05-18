Естонія продовжить перевірки «тіньового флоту» Росії попри інцидент з російським винищувачем Су-35

«Питання для нас — не лише для Естонії, а для Європи й США — як так сталося, що Росія четвертий рік веде війну, але й досі продає свою продукцію на світовому ринку?», - заявив естонський прем’єр.

Естонія і надалі перевірятиме російські танкери з «тіньового флоту», незважаючи на нещодавній інцидент із винищувачем Су-35.

Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Reuters.

За словами Міхала, російський літак ненадовго порушив повітряний простір НАТО, коли Естонія намагалася змінити курс одного з підозрілих танкерів, що прямував до РФ.

«Цей інцидент нічого не змінює. Ми й далі перевірятимемо підозрілі судна. Естонці, фіни — всі будуть це робити», — наголосив глава естонського уряду.

Він зазначив, що ВМС Естонії не мали наміру висаджуватись на борт судна, яке згодом увійшло до російських вод у супроводі Су-35 та естонського патрульного катера.

У квітні Естонія вже затримала танкер Kiwala, який, за її даними, належав до «тіньового флоту» РФ.

За оцінками Таллінна, Росія отримує до 60% нафтових доходів через такі постачання до країн, як-от Китай і Індія. Танкерні судна з непрозорою власністю, без західного страхування та сертифікації часто завантажуються в російських портах Балтійського моря, проходячи між Естонією та Фінляндією.

«Зрозуміло, чому Росія трохи нервує», — сказав Міхал і закликав до жорсткіших обмежень на імпорт російської нафти.

«Питання для нас — не лише для Естонії, а для Європи й США — як так сталося, що Росія четвертий рік веде війну, але й досі продає свою продукцію на світовому ринку?» — заявив прем’єр.

Міхал додав, що Москва розглядає санкції як спробу придушити її економіку і наполягає на свободі проходу своїх суден у країнах Балтії.

Прем’єр вважає, що Європа може сподіватися на тривалий мир із Росією лише за умови наявності сильної армії. Естонія зобов’язалася витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону та сподівається, що провідні члени НАТО візьмуть з неї приклад на саміті в Гаазі наступного місяця.

Він також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп порушить питання нових санкцій під час запланованої розмови з Володимиром Путіним у понеділок.

«Я сподіваюся, що він продовжить цю лінію, оскільки тиск зростає», — зазначив Міхал.