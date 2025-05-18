Естонія продовжить перевірки «тіньового флоту» Росії попри інцидент з російським винищувачем Су-35

Естонія і надалі перевірятиме російські танкери з «тіньового флоту», незважаючи на нещодавній інцидент із винищувачем Су-35.
Про це заявив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Reuters.
За словами Міхала, російський літак ненадовго порушив повітряний простір НАТО, коли Естонія намагалася змінити курс одного з підозрілих танкерів, що прямував до РФ.
«Цей інцидент нічого не змінює. Ми й далі перевірятимемо підозрілі судна. Естонці, фіни — всі будуть це робити», — наголосив глава естонського уряду.
Він зазначив, що ВМС Естонії не мали наміру висаджуватись на борт судна, яке згодом увійшло до російських вод у супроводі Су-35 та естонського патрульного катера.
У квітні Естонія вже затримала танкер Kiwala, який, за її даними, належав до «тіньового флоту» РФ.
За оцінками Таллінна, Росія отримує до 60% нафтових доходів через такі постачання до країн, як-от Китай і Індія. Танкерні судна з непрозорою власністю, без західного страхування та сертифікації часто завантажуються в російських портах Балтійського моря, проходячи між Естонією та Фінляндією.
«Зрозуміло, чому Росія трохи нервує», — сказав Міхал і закликав до жорсткіших обмежень на імпорт російської нафти.
«Питання для нас — не лише для Естонії, а для Європи й США — як так сталося, що Росія четвертий рік веде війну, але й досі продає свою продукцію на світовому ринку?» — заявив прем’єр.
Міхал додав, що Москва розглядає санкції як спробу придушити її економіку і наполягає на свободі проходу своїх суден у країнах Балтії.
Прем’єр вважає, що Європа може сподіватися на тривалий мир із Росією лише за умови наявності сильної армії. Естонія зобов’язалася витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону та сподівається, що провідні члени НАТО візьмуть з неї приклад на саміті в Гаазі наступного місяця.
Він також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп порушить питання нових санкцій під час запланованої розмови з Володимиром Путіним у понеділок.
«Я сподіваюся, що він продовжить цю лінію, оскільки тиск зростає», — зазначив Міхал.
- Днями Естонія намагалася затримати нафтовий танкер Jaguar, який перебувавши під санкціями Великої Британії, прямував до Росії.
- Таллінн заявив, що судно незаконно плавало без прапора. Військові не піднялися на його борт, коли той відмовився співпрацювати, а натомість супроводжували його до російських вод.