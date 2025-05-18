​Ізраїль планує продовжити наступ у Газі, армія попередила про нові атаки

Представник ХАМАС заявив, що угруповання готове звільнити кілька заручників в обмін на двомісячне припинення вогню.

Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року

Начальник Генштабу ЦАХАЛ Герці Галеві заявив, що Ізраїль продовжить масштабний наступ на півночі Сектора Гази, допоки «не буде зламано бойові можливості противника», передає The Guardian.

Галеві також зазначив, що армія забезпечить політичному керівництву «гнучкість для просування будь-якої угоди» щодо звільнення заручників.

На тлі бойових дій в Ізраїлі відбулася акція протесту — близько 500 людей пройшли маршем від міста Сдерот до кордону з Газою. Учасники виступили проти розширення операції ЦАХАЛ, тримаючи плакати з зображеннями загиблих дітей і закликами зупинити війну.

Організатори заявили, що влада планує «направити десятки тисяч солдатів для окупації Гази», що, за їхніми словами, «може призвести до ще більшої кількості жертв серед мирного населення».

Тим часом армія Ізраїлю закликала мешканців кількох районів Гази до негайної евакуації. У зверненні до жителів військові зазначили, що їхнє попередження — останнє перед атакою.

Водночас представник ХАМАС заявив журналістам, що угруповання готове звільнити кілька заручників в обмін на двомісячне припинення вогню та звільнення 300 ув’язнених.