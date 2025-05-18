У столиці Туреччини вшанували річницю депортації кримських татар

В Анкарі відбувся мітинг до 81-ї річниці депортації кримських татар із Криму, здійсненої радянським режимом, передає «Укрінформ».

Повірений у справах посольства України в Туреччині Олексій Чернишев нагалав, що депортація кримських татар офіційно визнана в Україні злочином проти людства і все більше держав світу визнають трагедію 18 травня 1944 року актом геноциду.

Дипломат підкреслив, що Росія, окупувавши півострів у 2014 році, обірвала процес національного відродження кримськотатарського народу, який відбувався після повернення з місць депортації в Україні.

З приводу річниці у центрі Анкари також відкрили виставку, присвячену жертвам депортації. На ній представили роботи кримськотатарського художника Рустема Еміна, який одним із перших зобразив трагедію 1944 року у своїх картинах.