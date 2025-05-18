Лідери Німеччини, Британії, Франції та Польщі поговорять із Трампом перед його розмовою з Путіним

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі планує поговорити з Дональдом Трампом перед запланованою телефонною розмовою президента США із лідером Росії Володимиром Путіним у понеділок.
Його цитує Reuters.
За словами Мерца, він обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані.
"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої розмови. Ми домовилися, що ще раз поговоримо з чотирма лідерами країн та президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним)", – сказав Мерц журналістам.
Канцлер Німеччини також сказав, що довго спілкувався у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським.
- Президент США Дональд Трамп анонсував на понеділок, 19 травня, дзвінок очільнику Кремля Владіміру Путіну, а потім – президенту України Володимиру Зеленському.
- А держсекретар США Марко Рубіо заявив, що передав главі російського МЗС Сергію Лаврову “потужний мирний план” від президента США, а також заклик Трампа “припинити цю війну”.