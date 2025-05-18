Лідери Німеччини, Британії, Франції та Польщі поговорять із Трампом перед його розмовою з Путіним

Мерц каже, що обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо.

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі планує поговорити з Дональдом Трампом перед запланованою телефонною розмовою президента США із лідером Росії Володимиром Путіним у понеділок.

Його цитує Reuters.

За словами Мерца, він обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані.

"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої розмови. Ми домовилися, що ще раз поговоримо з чотирма лідерами країн та президентом США в рамках підготовки до цієї розмови (з Путіним)", – сказав Мерц журналістам.

Канцлер Німеччини також сказав, що довго спілкувався у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським.