Сьогодні, 18 травня у Ватикані проходить церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.
Про це повідомляє Суспільне.
На вході до площі Святого Петра у Ватикані вірян оглядає та перевіряє поліція.
Як повідомляє Vatican News , в богослужінні взяли участь приблизно 200 тисяч вірян. Понад 150 офіційних делегацій представляли міжнародну спільноту, чимало країн були представлені на найвищому рівні, зокрема, Україну представляв президент Володимир Зеленський. Були присутні екуменічні делегації, деякі очолювані предстоятелями, зокрема, були присутні Вселенський патріарх Варфоломій І та Єрусалимський патріарх Теофіл ІІІ.
«Зі світлом і силою Святого Духа будуймо Церкву, яка заснована на Божій любові та є знаком єдності, місіонерську Церкву, яка відкриває свої обійми світові, яка звіщає Слово, яка дозволяє історії занепокоїти себе і яка стає закваскою злагоди для людства. Разом, як один народ, усі як брати й сестри, прямуймо до Бога і любімо один одного», - закликав Папа в інавгураційній проповіді.
"Всього 5 тисяч правоохоронців стежать за безпекою сьогодні, це така сама кількість, як під час похорону Папи Франциска", — сказав напередодні префект Риму.
Також до охорони правопорядку залучені снайпери, водолази, а також залучені Повітряні сили та працюють антидронові системи.
- Офіційний вступ Лева XIV на Святий престол відвідають президент України Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська, а також голова ОПУ Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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