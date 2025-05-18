У Ватикані відбулася інавгурація нового Папи Римського Лева XIV. Новий глава Католицької церкви в присутності численних паломників та офіційних делегацій з усього світу отримав символи понтифікату – палій та перстень рибалки.

Фото: Vatican Media «Я був обраний без жодних заслуг, та зі страхом і трепетом приходжу до вас як брат, який хоче стати слугою вашої віри та вашої радості». Це слова Папи Лева XIV з інавгураційної проповіді.

Сьогодні, 18 травня у Ватикані проходить церемонія інтронізації новообраного Папи Римського Лева XIV, після чого він офіційно займе Святий Престол і стане главою Римо-католицької церкви.

Фото: EPA/UPG До історичної події готувалися ретельно і завчасно. Ну, щоб ніхто не ходив по мокрому...

Про це повідомляє Суспільне.

Фото: Vatican Media На плечі Левові XIV поклали палій - смужку тканини з білої вовни, який нагадує про загублену вівцю і її пастиря та символізує пастирську місію. На палець правої руки вдягнули перстень рибалки, який колись служив печаткою для папських документів. Зараз це символ зв’язку з апостолом Петром. На персні Лева XIV, виготовленому із чистого золота, вигравіювано зображення Святого Петра з ключами в одній руці та сіттю в іншій. На внутрішньому боці - герб і напис «Лев XIV». А от третій символ понтифікату – тіара - відійшла в минуле. Від неї відмовився ще Павло VI і жоден із його наступників її не вдягав. Здається, нині це виглядало б моветоном

На вході до площі Святого Петра у Ватикані вірян оглядає та перевіряє поліція.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG На інавгурацію прибули президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська. Після офіційної церемонії має відбутися особиста зустріч Папи та Зеленського.

Як повідомляє Vatican News , в богослужінні взяли участь приблизно 200 тисяч вірян. Понад 150 офіційних делегацій представляли міжнародну спільноту, чимало країн були представлені на найвищому рівні, зокрема, Україну представляв президент Володимир Зеленський. Були присутні екуменічні делегації, деякі очолювані предстоятелями, зокрема, були присутні Вселенський патріарх Варфоломій І та Єрусалимський патріарх Теофіл ІІІ.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Президент Трамп відрядив на інавгурацію віцепрезидента Джея ді Венса.

Фото: EPA/UPG Жіночий дрескод папських заходів передбачає чорну закриту сукню та вуаль. Однак, є сім жінок, яким дозволено вдягати на зустрічі з понтифіком білий одяг (це називається «привілей білого» або італійською «il privilegio del bianco»): королева Іспанії Софія, королева Іспанії Летиція, королева Бельгії Паола, королева Бельгії Матильда, велика герцогиня Люксембурзька Марія Тереза, принцеса Монако Шарлін, принцеса Неаполітанська Марина.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Змучена Україна чекає з надією на переговори у справі справедливого і тривалого миру», - сказав Папа наприкінці, виголошуючи молитву до Цариці неба. Заклик Папи присутні на площі св.Петра зустріли оплесками.

Фото: EPA/UPG

«Зі світлом і силою Святого Духа будуймо Церкву, яка заснована на Божій любові та є знаком єдності, місіонерську Церкву, яка відкриває свої обійми світові, яка звіщає Слово, яка дозволяє історії занепокоїти себе і яка стає закваскою злагоди для людства. Разом, як один народ, усі як брати й сестри, прямуймо до Бога і любімо один одного», - закликав Папа в інавгураційній проповіді.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Всього 5 тисяч правоохоронців стежать за безпекою сьогодні, це така сама кількість, як під час похорону Папи Франциска", — сказав напередодні префект Риму.

Також до охорони правопорядку залучені снайпери, водолази, а також залучені Повітряні сили та працюють антидронові системи.