Літак Зеленського прибув до Рима

Раніше з’явилась інформація, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю.

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" приземлився об 17:06 (за Києвом) суботи у Римі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на авіаресурс AirNav.

Втім невідомо, чи перебуває на ньому президент України Володимир Зеленський.

Раніше, 14 травня, агенція Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, повідомляла, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини.

Єрмак також заявив, що український президент "буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації".

Очікується, що на інавгураційній месі буде присутня низка світових лідерів.