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Літак Зеленського прибув до Рима

Раніше з’явилась інформація, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю.

Літак Зеленського прибув до Рима
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президентський літак Airbus A319 державної авіакомпанії "Україна" приземлився об 17:06 (за Києвом) суботи у Римі, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на авіаресурс AirNav.

Втім невідомо, чи перебуває на ньому президент України Володимир Зеленський.

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Раніше, 14 травня, агенція Reuters, посилаючись на інформацію, отриману від очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, повідомляла, що Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Римського Лева XIV у Ватикані в неділю, якщо дозволять військові обставини. 

 

Єрмак також заявив, що український президент "буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами в кулуарах інавгурації".

Очікується, що на інавгураційній месі буде присутня низка світових лідерів.
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