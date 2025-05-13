Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV

Президент України буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева XIV, яка відбудеться в неділю у Ватикані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Він уточнив, що Володимир Зеленський відвідає інтронізацію, якщо дозволять військові зобов'язання.

Крім того, президент України буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

За словами Єрмака, новий понтифік сказав Зеленському в телефонній розмові, що готовий сприяти таким зустрічам і пообіцяв “зробити все можливе”, щоб допомогти досягти справедливого та тривалого миру.

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із новообраним Папою Римським Левом XIV і запросив його до України.

А видання La Repubblica повідомило, що Папа Римський Лев XIV відвідає Україну з візитом.