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Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV

Президент України буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV
Папа Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева XIV, яка відбудеться в неділю у Ватикані.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.

Він уточнив, що Володимир Зеленський відвідає інтронізацію, якщо дозволять військові зобов'язання.

Крім того, президент України буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами на полях інавгурації.

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За словами Єрмака, новий понтифік сказав Зеленському в телефонній розмові, що готовий сприяти таким зустрічам і пообіцяв “зробити все можливе”, щоб допомогти досягти справедливого та тривалого миру.

  • Новообраний Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності і закликав РФ скласти зброю.

  • Також у першому недільному зверненні він закликав до миру в Україні.

  • Нового Папу обрали у четвертому раунді голосування конклаву. Ним став 69-річний американець Роберт Превост, що обрав собі ім'я Лев XIV. Що його обрання значить для України, про це у матеріалі LB.ua.
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