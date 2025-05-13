Зеленський сподівається відвідати інавгураційну месу Папи Лева XIV

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати інавгураційну месу новообраного Папи Лева XIV, яка відбудеться в неділю у Ватикані.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на очільника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Він уточнив, що Володимир Зеленський відвідає інтронізацію, якщо дозволять військові зобов'язання.
Крім того, президент України буде готовий провести переговори з будь-якими іншими світовими лідерами на полях інавгурації.
За словами Єрмака, новий понтифік сказав Зеленському в телефонній розмові, що готовий сприяти таким зустрічам і пообіцяв “зробити все можливе”, щоб допомогти досягти справедливого та тривалого миру.
- Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову із новообраним Папою Римським Левом XIV і запросив його до України.
- А видання La Repubblica повідомило, що Папа Римський Лев XIV відвідає Україну з візитом.
-
Новообраний Папа Римський Лев XIV звинуватив Росію в агресії проти України, що супроводжується злочинами проти людяності і закликав РФ скласти зброю.
-
Також у першому недільному зверненні він закликав до миру в Україні.
- Нового Папу обрали у четвертому раунді голосування конклаву. Ним став 69-річний американець Роберт Превост, що обрав собі ім'я Лев XIV. Що його обрання значить для України, про це у матеріалі LB.ua.