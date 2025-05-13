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На Сумщині розпочалась обов’язкова евакуація із села Нова Слобода

Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація.

На Сумщині розпочалась обов’язкова евакуація із села Нова Слобода
Архівне фото
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Сумській області

У Сумській області розпочалась обов’язкова евакуація з ще одного населеного пункту – села Нова Слобода Конотопського району. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Сьогодні із населеного пункту самостійно евакуювалися шестеро мешканців, зокрема двоє дітей.

Влада області зазначила, що Нова Слобода стала 202-м населеним пунктом Сумщини, звідки проводиться евакуація. Загалом повністю евакуювалися жителі 52 населених пунктів, що розташовані як у межах 5-км зони від державного кордону з Росією, так і за її межами.

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“Органи місцевого самоврядування нададуть мешканцям села всю необхідну інформацію щодо евакуації, подальшого розселення, отримання гуманітарної допомоги та соціальної підтримки”, - запевнили в ОВА.
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