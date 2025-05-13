На Дніпропетровщині – руйнування і двоє поранених від російських обстрілів

13 травня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та артилерією і поранили двох людей.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Під ворожі обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.
Один потерпілий лікуватиметься вдома, інший у стані середньої тяжкості перебуває в медзакладі.
Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, комунальне підприємство, п’ятиповерховий і приватний будинки, а також лінія електропередач.