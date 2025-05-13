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На Дніпропетровщині – руйнування і двоє поранених від російських обстрілів

Один чоловік - у стані середньої тяжкості.

На Дніпропетровщині – руйнування і двоє поранених від російських обстрілів
пошкоджене авто на Дніпропетровщині
Фото: Telegram/Сергій Лисак

13 травня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та артилерією і поранили двох людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під ворожі обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Один потерпілий лікуватиметься вдома, інший у стані середньої тяжкості перебуває в медзакладі.

Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, комунальне підприємство, п’ятиповерховий і приватний будинки, а також лінія електропередач.
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