На Дніпропетровщині – руйнування і двоє поранених від російських обстрілів

Один чоловік - у стані середньої тяжкості.

13 травня російські війська обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровщини FPV-дронами та артилерією і поранили двох людей.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Під ворожі обстріли потрапили Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади.

Один потерпілий лікуватиметься вдома, інший у стані середньої тяжкості перебуває в медзакладі.

Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, комунальне підприємство, п’ятиповерховий і приватний будинки, а також лінія електропередач.