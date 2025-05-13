Мінсоцполітики: тепер питаннями усиновлення дітей займатимуться не РДА, а сільські та селищні ради

Зміни у Сімейному кодексі не впливають на права кандидатів в усиновлювачі.

Сільські та селищні ради замість районних державних адміністрацій виконуватимуть повноваження у сфері усиновлення дітей.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Зміни внесли до Сімейного кодексу України.

Відтепер анкети дітей, які можуть бути усиновлені, та особові справи кандидатів в усиновлювачі передаватимуться з районних служб у справах дітей до відповідних служб сільських і селищних рад.

У міністерстві уточнили, що зміни не впливають на права кандидатів в усиновлювачі. Якщо особа вже перебуває в процесі усиновлення, супровід справи здійснюватиме служба, де зберігається анкета дитини: районна — до завершення передачі документів, або громади — якщо анкету вже передали.

Координацію процесу та контроль за дотриманням прав кандидатів в усиновлювачі й дітей здійснює Державна служба України у справах дітей.