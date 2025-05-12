В Україні дозволили забирати дитину в родину до рішення суду про усиновлення

Уряд ухвалив рішення про запровадження опіки до усиновлення, яка дає змогу кандидатам в усиновлювачі забирати дитину в родину ще до рішення суду.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

Щоб оформити "опіку до усиновлення" необхідно звернутися з відповідною заявою до служби у справах дітей, яка веде їхній випадок за місцем проживання (перебування) дитини. Рішення про опіку з подальшим усиновленням ухвалюється за умови, якщо кандидати мають позитивний висновок про доцільність усиновлення і відповідність інтересам дитини та подали до суду заяву.

Служба у справах дітей, яка видала рішення про встановлення опіки, надсилає копію рішення до служби у справах дітей за місцем проживання кандидатів. Служба відвідує родину, залучаючи до цього працівників центру соцслужб або фахівця із соціальної роботи, для контролю умов виховання дитини. Після того, як рішення суду набуває чинності, опіка припиняється і дитина далі живе в родині на правах доньки або сина.

Якщо дитина перебуває за кордоном, кандидати в усиновлювачі подають заяву (подружжя – спільну) до Служби у справах дітей за місцем свого проживання після того, як відбулося знайомство з дитиною. Служба вирішує питання про призначення опіки і повернення дитини в Україну в родину для продовження процедури.

Строк дії рішення про "опіку до усиновлення" становить три місяці і може бути продовжений до набуття чинності рішенням суду про усиновлення дитини. Якщо кандидати упродовж трьох місяців не подали заяву до суду, рішення про опіку скасовується, а родина - знімається з обліку кандидатів в усиновлювачі.

Служба у справах дітей так само відвідує родину для контролю умов виховання дитини, влаштованої під опіку.