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Через російські дрони на Одещині є поранений, пошкоджена інфраструктура

Постраждали адміністративна та будівля пожежної частини.

Через російські дрони на Одещині є поранений, пошкоджена інфраструктура
Фото ілюстративне
Фото: Харківська ОВА

У ніч на 12 травня ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждала одна людина.

Як повідомили у ОВА, унаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини. 

В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.

  • У ніч на 12 травня Росія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 55 із них.
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