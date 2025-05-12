Через російські дрони на Одещині є поранений, пошкоджена інфраструктура

У ніч на 12 травня ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждала одна людина.

Як повідомили у ОВА, унаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.

В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Всі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.