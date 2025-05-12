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РФ атакувала Україну 108 ударними дронами, ППО збила близько половини з них

Ще 30 безпілотників не досягли цілей. 

РФ атакувала Україну 108 ударними дронами, ППО збила близько половини з них
Фото: Генштаб

У ніч на 12 травня (із 23.00 11 травня) Росія атакувала Україну 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 55 із них.

Як пишуть у Повітряних силах України, ворог запустив дрони із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ та із Чауди у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 55 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

30 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Фото: Повітряні сили
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