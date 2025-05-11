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Головне за неділю, 11 травня: понад 110 боєзіткнень, заяви щодо мирних переговорів та припинення вогню

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1173-й день повномасштабної війни.

Головне за неділю, 11 травня: понад 110 боєзіткнень, заяви щодо мирних переговорів та припинення вогню
Окупанти завдали удару керованою авіабомбою по селу Садовод Куп'янського району.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирні переговори між Україною та РФ у Стамбулі можливі лише за погодження 30-денного припинення вогню з 12 травня.

"Не може бути переговорів, поки говорить зброя. Не може бути діалогу, якщо водночас цивільне населення піддається бомбардуванню", — наголошує президент Франції.

Схожою є позиція канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

"Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це спочатку добрий знак. Але цього далеко не достатньо. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори", — наголошує Мерц.

Аналогічні думки висловлюють й інші європейські та світові лідери.

Натомість президент США Дональд Трамп заявив, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна про зустріч у четвер у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що чекатиме Путіна в четвер у Туреччині.

"Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повного і тривалого, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства. І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть", - зазначив Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 травня відбулося 111 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 38 штурмових дій ворога, ще дев’ять боїв станом на 22 годину тривали.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 травня – в новині.

Під час свого першого недільного звернення новообраний Папа Римський Лев XIV закликав до "тривалого та щирого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази, пише Associated Press.

"Я звертаюся до великих держав світу, повторюючи постійний заклик "Ніколи знову війні!" — наголосив понтифік.

"Я ношу в серці страждання люблячого українського народу", – сказав він. — Нехай буде зроблено все можливе для досягнення щирого, справедливого і тривалого миру якомога швидше".

Понтифік закликав до звільнення всіх військовополонених та повернення українських дітей до їхніх сімей, а також привітав припинення вогню між Індією та Пакистаном.

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