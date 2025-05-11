Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
Трамп прокоментував заяву посольства США про ймовірну повітряну атаку
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
У Київській держадміністрації дали чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Обшуки у Нацгвардії: у МВС відсторонили шістьох посадовців
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
​Поки не війна: Індія і Пакистан знову воюють, але поки що прагнуть уникнути ескалації
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
МЗС України відреагувало на жорстке затримання у центрі Будапешта українського ексдипломата за “шпигунство”
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
На Закарпатті від незаконного продажу врятували унікальний кельтський скарб
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
​Чиновники, які влаштували застілля на території “Київводоканалу”, були там на нараді, - КМДА
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
У Києві відбулося засідання "коаліції охочих" (оновлено)
ГоловнаПолітика

Мерц підтримав позицію Зеленського: спершу зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори

Канцлер ФРН наголосив, що РФ повинна погодитися на 30-денне перемир'я.

Мерц підтримав позицію Зеленського: спершу зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори
Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав позицію президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона щодо беззастережного 30-денного припинення вогню перед переговорами у Стамбулі.

Про це Фрідріх Мерц написав у соцмережі "Х". 

Канцлер Німеччини зазначив, що під час зустрічі "коаліції охочих" у Києві він та інші європейські лідери закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів між Україною та Росією. Україна погодилася на це беззастережно.

"Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це спочатку добрий знак. Але цього далеко не достатньо. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори", — наголошує Мерц.

  • Після зустрічі "коаліції охочих" у Києві, лідер Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, голова уряду Польщі Дональд Туск та президент України Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом Дональдом Трампом. Американський президент підтримує припинення вогню на 30 днів без додаткових умов. 
  • Володимир Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня в Стамбулі.
  • Ердоган після розмови із Еммануелем Макроном заявив, що погоджується на проведення переговорів між Україною та РФ 15 травня.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies