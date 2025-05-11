Мерц підтримав позицію Зеленського: спершу зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори

Голова партії та фракції ХДС Фрідріх Мерц під час прес-конференції в Бундестазі, 9 квітня 2025 року.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав позицію президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона щодо беззастережного 30-денного припинення вогню перед переговорами у Стамбулі.

Про це Фрідріх Мерц написав у соцмережі "Х".

Канцлер Німеччини зазначив, що під час зустрічі "коаліції охочих" у Києві він та інші європейські лідери закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів між Україною та Росією. Україна погодилася на це беззастережно.

"Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це спочатку добрий знак. Але цього далеко не достатньо. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори", — наголошує Мерц.